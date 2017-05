NY: Russischer Künstler sorgt mit Nackt-Performance vor Met-Gala für Aufsehen

Der Vorfall soll sich demnach am Montagabend in der Fifth Avenue ereignet haben. Laut der Polizei hatte sich der 41-jährige Fjodor Pawlow-Andrejewitsch nackt in eine durchsichtige Box gelegt, die seine Helfer dann vor dem Museum mitten auf dem roten Teppich platzieren. Zu jenem Zeitpunkt hatte im Metropolitan Museum die alljährliche Met-Gala, ein Kostüm-Ball für Wohltätigkeitszwecke, stattgefunden, an dem Stars wie Nicki Minaj, Katy Perry, Rihanna und andere teilnahmen.

Die Polizisten sollen den Mann gebeten haben, aus der Box zu steigen. Als sich jener aber weigerte, musste die Feuerwehr anrücken und die Konstruktion mit speziellem Werkzeug öffnen. Der Russe wurde in weißen Stoff gehüllt und abgeführt.

Es hieß, man habe in angeklagt, gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, abgesperrtes Territorium rechtswidrig betreten und Mitarbeitern der Rechtsschutzorgane Widerstand geleistet zu haben. Am Dienstag soll er laut den Medien freigelassen worden sein, muss aber am 5. Mai zu seiner Gerichtsverhandlung erscheinen.

Wie das russische Portal Vesti.ru berichtet, ist Fjodor Pawlow-Andrejewitsch (geb. 1976) ein namhafter Künstler. Seine Performances veranstalte er oft völlig entblößt. Seine Eltern seien die Schriftstellerin Ljudmila Petruschewskaja und der ehemalige Direktor der russischen Staatlichen Galerie an der Soljanka, Boris Pawlow. Mittlerweile werde diese von Fjodor selbst geleitet.

Das Metropolitan Museum of Art in New York liegt nach seiner Besucherzahl unter den Museen der Welt an vierter Stelle.

Die Met-Gala wird jedes Jahr vom Metropolitan Museum of Art veranstaltet, um Spenden für das Kostüm-Institut dieses Museums zu sammeln.