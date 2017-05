Gestreift und mit Schnurrbart: Russische Flotte bekommt neuen Spezial-„Matrosen“

Bei Twitter erzählt das Ministerium, dass der „gestreifte schnurrbärtige Matrose oft an Deck des Kreuzers“ spaziere und sich am Morgenappell beteilige.

Zuvor war berichtet worden, dass der Kater sogar an der Ausfahrt an die syrische Küste teilgenommen habe. Die Netznutzer versuchten in den Kommentaren den Namen des schnurrbärtigen Matrosen zu erraten: mal „Kotowskij“ – nach einem Helden des Bürgerkrieges in Russland zwischen 1917 und 1922, mal „Matroskin“ – nach einem Kater in einem bekannten russischen Zeichentrickfilm.

© Foto: Ministry of defence of the Russian Federation Erster Kater im russischen Syrien-Einsatz – Verteidigungsamt veröffentlicht FOTO

Утреннее построение на гвардейском ракетном крейсере «Москва»: весь экипаж в сборе! https://t.co/ssC4MHPsgr pic.twitter.com/qpighBTTNk — Минобороны России (@mod_russia) 2 мая 2017 г.

Die britische Zeitung The Telegraph schrieb über den samtpfötigen Matrosen: Obwohl der Westen und Russland viele Diskrepanzen hätten, seien sie sich doch in einer Sache einigt – in der Liebe zu Miezen.

​

Ein weiterer berühmter russischer Kater überwacht die Bauarbeiten an der Brücke über die Straße von Kertsch, die Russland mit der Schwarzmeerhalbinsel Krim verbinden wird: der Glücksbringer und Kater Mostik (zu Deutsch „Brückchen“). Der Kater lebte sich in der Umgebung schon ein, als er klein war. Nun verfolgt er die Bauarbeiten mit großer Spannung – und informiert Russland und die Welt über den Stand der Arbeiten via Facebook und Instagram.

Im Dezember 2016 war auch im britischen Außenministerium ein neuer Mitarbeiter erschienen – Kater Palmerston.