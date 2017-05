„Abschaum stoppen“: Ukrainische Nationalisten wollen Sieges-Gedenkfeier verhindern

Im vergangenen Jahr hatten rund 10.000 Einwohner der ukrainischen Hauptstadt am Gedenkmarsch „ Unsterbliches Regiment “ teilgenommen. Sie zogen durch die Stadt mit Bildern ihrer Familienmitglieder, die im Großen Vaterländischen Krieg gekämpft hatten. In diesem Jahr kündigte die Organisation ukrainischer Nationalisten (OUN) ihre Gegenaktion „Sterbliches Regiment“ an.

Am Mittwoch rief OUN-Anführer Nikolai Kochanowski seine Anhänger via Facebook dazu auf, am 9. Mai auf die Straße zu gehen und die Gedenkenden, die Kochanowski als „Abschaum“ beschimpfte, zu stoppen. „Die Freiwilligenbewegung OUN ruft alle Ungleichgültigen auf, herauszukommen und den Abschaum zu stoppen“, schrieb der Nationalistenführer.

Nach dem nationalistisch geprägten Umsturz im Februar 2014 wird der "Tag des Sieges" in der Ukraine offiziell nicht mehr gefeiert.