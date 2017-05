Junger Moskauer mausert sich zum ESC-Favorit

Collage by Golos Stolizy

Kostows Gewinnchancen seien nach dem Skandal mit der Nichtteilnahme russischer Eurovision-Kandidatin Julia Samoilowa abrupt angestiegen. Der junge Moskauer soll vor allem zusätzliche Stimmen von der russischsprachigen Bevölkerung Europas bekommen haben, so das Portal.

Die Chancen der Ukraine, der Gastgeberin des Gesangswettbewerbs, seien dagegen eher enttäuschend. Buchmacher stellten die ukrainische Gruppe „O.Torvald“ auf den letzten Platz mit einer Quote 101 zu 1, berichtet das ukrainische Nachrichtenportal „ Westi “.

Russland beteiligt sich dieses Jahr nicht am ESC, weil Kiew die russische Kandidatin Julia Samoilowa mit einem dreijährigen Einreiseverbot belegt hatte. Zur Begründung wies der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU auf einen „illegalen Auftritt der Sängerin auf der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim“ hin. Kiew bestraft Reisen auf die Krim über russisches Gebiet mit Einreiseverbot in die Ukraine.

Die europäische Rundfunkunion (EBU, Veranstalter des Gesangswettbewerbs) schlug Russland vor, die Kandidatin auszuwechseln oder deren Fernteilnahme zu organisieren.