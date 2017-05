Österreichs Grüne wollen Frauen beim Pipi-Machen stehen lassen

Das Frauen-Frühstück der österreichischen Grünen soll laut der offiziellen Seite der Organisation am 6. Mai unter folgendem Motto stattfinden: „Rund um den Beckenboden — ein „pipi“-feiner Vormittag“.

Dort soll erklärt werden, wie das kleine Geschäft in jeder Lebenslage möglichst hygienisch verrichtet werden kann. „Beim Sport, statt öffentlicher WCs beim Festival, aber auch in der Pflege“, heißt es in der Ankündigung.

Nach der Theorie kommt die Praxis: Teilnehmerinnen können anschließend ihre Urinierhilfen selbst basteln, „zu verwenden ähnlich wie die Bettflasche für den Mann”, heißt es auf der Homepage. Die Veranstalter verweisen darauf, dass beispielweise Urinella und Pibella beim Urinieren im Stehen hilfreich sein könnten.

Nach dem Posting der entsprechenden Einladung zum Frühstück in den sozialen Netzwerken wird das Thema heiß diskutiert:

"Urinieren für Frauen im Stehen". Wie das geht, erfährt man am 6. Mai beim "Frauen-Frühstück" der Grünen.. pic.twitter.com/9NEnuTkerF — Franz Schellhorn (@FranzSchellhorn) 24 апреля 2017 г​

@tgescape20 Da ich keine „interessierte Frau“ bin, bin ich auch nicht eingeladen. — Franz Schellhorn (@FranzSchellhorn) 24 апреля 2017 г.