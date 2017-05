Jordanien: Heftige Explosion in Flüchtlingscamp fordert mehrere Tote

Ein Auto soll demnach am späten Donnerstagabend in dem Flüchtlingscamp im Bezirk Rukban in der Nähe der syrisch-jordanischen Staatsgrenze explodiert sein. Dabei wurden AP zufolge vier Personen getötet und mehrere Menschen verletzt.

Im Flüchtlingscamp sollen etwa 80.000 Flüchtlinge untergebracht sein.

Schon im Juni 2016 war ein Auto in diesem Camp explodiert. Damals kamen sechs Grenzbeamte ums Leben.