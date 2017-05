„Jedes Tier auf dem Schiff bringt die Besatzung einander näher. In alten Zeiten gab es sogar Bären an Bord. Die Seemänner haben immer eine Liebe für Tiere, denn diese macht die Menschen netter und bringt die Mannschaft zusammen", so Komojedow.

© Foto: Ministry of defence of the Russian Federation Erster Kater im russischen Syrien-Einsatz – Verteidigungsamt veröffentlicht FOTO

Zuvor hatte Russlands Verteidigungsministerium auf seiner Facebook-Seite ein Foto des ersten Vierbeiners veröffentlicht, der an der Mission der russischen Marine an der syrischen Küste teilgenommen hat. Der Kosename des „heroischen Katers" wurde jedoch nicht genannt.

Die russische Flugzeugträgerkampfgruppe mit der „Admiral Kusnezow" an der Spitze befand sich seit November im Mittelmeer, um die syrische Armee im Krieg gegen den Daesh (auch „Islamischer Staat", IS), Al-Nusra-Front und andere Terrormilizen zu unterstützen.

Ein weiterer berühmter russischer Kater überwacht die Bauarbeiten an der Brücke über die Straße von Kertsch, die Russland mit der Schwarzmeerhalbinsel Krim verbinden wird: der Glücksbringer und Kater Mostik (zu Deutsch „Brückchen"). Der Kater hatte sich in seiner Umgebung bereits eingelebt, als er noch klein war. Nun verfolgt er die Bauarbeiten mit großer Spannung — und informiert Russland und die Welt über den Stand der Arbeiten via Facebook und Instagram.