© AFP 2017/ Daniel Karmann / dpa Biberach: Mutmaßlicher IS-Kämpfer festgenommen

Demnach handelt es sich um den 39 Jahre alten Syrer Ahmad A., der zugleich auch ein mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation Al Nusra-Front sein soll. Die Bundesanwaltschaft bestätigte, dass er am Donnerstagabend festgenommen worden war. Der Syrer sei auf dem Grundstück eines Hauses gestellt worden, in dem sich unter anderem eine Fahrschule befinde. Einsatzkräfte , darunter Polizisten aus Sachsen und Bayern sowie SEK-Beamte, durchsuchten MDR zufolge die Wohnung des Beschuldigten.

Dieser werde verdächtigt, im November 2012 an der Eroberung der syrischen Stadt Dibsi Afnan und im Februar 2013 an der Eroberung von Tabka beteiligt gewesen zu sein. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hat Ahmad A. dabei den Titel „Emir“ getragen. Im Frühjahr 2013 soll er sich dem IS angeschlossen haben. Wann und wie der Beschuldigte nach Deutschland kam, wollten die Behörden zunächst nicht mitteilen.

Das LKA Bayern soll schon länger gegen den Mann ermittelt haben, einen Haftbefehl stellte die Bundesanwaltschaft jedoch erst am Mittwoch aus. Am Freitag soll der Syrer einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes vorgeführt werden, so MDR.