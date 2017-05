Vor Bosporus gesunkenes russisches Kriegsschiff: Hieven oder lieber sprengen?

© REUTERS/ Murad Sezer Russisches Aufklärungsschiff vor türkischer Küste versunken

Nach Angaben der Moskauer Zeitung "Nesawissimaja Gaseta" hatte das Verteidigungsministerium ferner Medienberichte dementiert, wonach diverse Geräte vom gesunkenen Schiff weiter gehievt werden. „Das sind Erfindungen von Dilettanten, die der Wirklichkeit nicht entsprechen“, zitiert das Blatt einen Ministeriumssprecher.

„Es fragt sich aber, was ein Verband mit Tieftauchtechnik ausgestatteter russischer Schiffe am Unglücksort tut. Der frühere Generalstabschef der russischen Marine, Admiral Viktor Krawtschenko ist der Ansicht, dass dabei das Hieven der ‚Liman‘ oder einzelner Ausrüstungen erwogen wird“, heißt es in dem Beitrag.

Der Autor äußerte Zweifel, dass es möglich war, alle Geheimapparaturen im Laufe von nur vier Stunden vor dem Untergang des Schiffes in Sicherheit zu bringen. „Einen Teil schon. Aber es war unmöglich, alle Anlagen so schnell zu demontieren“, sagte ein Offizier, der sich mit Aktivitäten von Aufklärungsschiffen vertraut ist.

Nato hat Chance, in Besitz russischer Geheimtechnik zu gelangen

„Glaubt man den Angaben, dass das Schiff in einer Tiefe zwischen 50 und 150 Metern auf dem Meeresgrund liegt, wäre ein Hieven möglich. Aber wozu? Nach Behauptungen des Verteidigungsministeriums handelt es sich im Grunde genommen um eine leere ‚Konservenbüchse‘, und zwar aus der Produktion von 1970… Allem Anschein nach wird die ‚Liman‘ nicht gehoben. Es wäre einfacher und sparsamer, das Schiff zu sprengen. Dabei würden die restlichen Geheimnisse, falls sie noch vorhanden sind, verschwinden“, schreibt das Blatt.