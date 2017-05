Ab ins All: China bereitet Start seiner stärksten Rakete vor

© AFP 2017/ STR China baut neue Trägerrakete

Laut der chinesischen Weltraumkorporation (CASC) wurde die Rakete „Langer Marsch 5B“ erfolgreich angeliefert. Am Weltraumbahnhof solle nun die Vorbereitung auf den Start des Satelliten „Shijian-18“ eingeleitet werden, der für Juni geplant sei. Das werde dann bereits der zweite Start einer Trägerrakete des Typs „Langer Marsch“ in diesem Jahr.

Am 12. April hatte China bereits einen von sechs Kommunikationssatelliten in den Weltraum gestartet. Damals brachte die Trägerrakete „Langer Marsch 3B“ den Satelliten „Shijian-13“ ins All.

Mitte Februar war mitgeteilt worden, dass China 2017 den Start von insgesamt sechs Kommunikationssatelliten plane, um WLAN in öffentliches Verkehrsmittel zu integrieren.

Die „Langer Marsch 5“ (Chang Zheng-5) ist eine zweistufige schwere Trägerrakete Chinas. Der Erststart erfolgte am 3. November 2016. Sie gilt als leistungsfähigste Rakete Chinas.