"Größte Maßnahme seit 2. WK": 50.000 Hannover wegen Bombenentschärfung evakuiert

Bei der Sondierung eines Baugrundstücks im Hannover Stadtteil Vahrenwald waren demnach zuvor Verdachtspunkte auf 13 Blindgänger entdeckt worden.

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, haben Feuerwehr und Polizei am Sonntagmorgen mit einer der bundesweit größten Evakuierungsaktionen seit dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Am frühen Nachmittag soll dann mit der Bergung und Entschärfung der vermuteten Bomben begonnen werden. Die Aktion könne bis in den Abend dauern, heißt es.

© Sputnik/ Georgiy Petrusov Spuren des Zweiten Weltkriegs: Erkennen Sie die Städte unter den Ruinen

Neben Wohnhäusern müssen laut der Zeitung auch sieben Alten- und Pflegeheime, ein Krankenhaus und das Continental-Reifenwerk geräumt werden. Die Stadt habe indes ein umfangreiches Kultur- und Sportprogramm für die Betroffenen organisiert. Museumsführungen und Kinofilme seien geplant.

Auch Bahnpassagiere müssen mit Behinderungen rechnen. Sie würden zum Teil länger unterwegs sein oder zusätzlich umsteigen müssen.

„Das ist in Hannover die größte Maßnahme seit dem Zweiten Weltkrieg“, äußerte ein Feuerwehrsprecher.

Wie die Zeitung ferner schreibt, ist die Evakuierung in Hannover keine Seltenheit. Auch noch 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs würden deutschlandweit weiterhin Blindgänger gefunden. Erst im Dezember 2016 seien wegen der bundesweit bislang größten Entschärfungsaktion in Augsburg 54.000 evakuiert worden.