Festnahme bei französischer Militärbasis: Verdächtigter gesteht geplanten Anschlag

„Der ehemalige Soldat hat bei einer Vernehmung gestanden, er habe geplant, einen Anschlag im Namen des ‚Islamischen Staates‘ auszuüben", zitierte der Radiosender eine informierte Quelle.

© AFP 2017/ Kenzo Tribouillard Terrorwarnung überschattet Stichwahl: Frankreichs Polizei fahndet nach drei IS-Verdächtigen

Mittlerweile wurde bekannt, dass auf dem Gelände des Luftwaffenstützpunktes eine Spezialeinheit des französischen Auslandsnachrichtendienstes stationiert sei und sich dort auch ein Airbus A330 befinde, der dem französischen Präsidenten zum Transport zur Verfügung stehe.

Nach dem vorläufigen Ermittlungsstand wollte der Verdächtigte alleine handeln. Er habe darüber hinaus gestanden, er habe nach Syrien reisen wollen.

In der Nacht zum Freitag hatte die französische Polizei in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts in der nordfranzösischen Stadt Evreux einen ehemaligen Extremisten festgenommen, der den Geheimdiensten bereits bekannt war. Dieser entpuppte sich als ein ehemaliger Soldat. Bei ihm wurden eine Pumpgun, zwei Revolver und Munition gefunden. Bei der Untersuchung seines Autos fanden Sicherheitskräfte eine Speicherkarte auf, deren Daten darauf verweisen sollen, dass der Festgenommene mit der Terrororganisation „Islamischer Staat" (IS, auch Daesh) verbunden ist.