„Der Grund, warum ich mich in Bedminster, New Jersey, einer schönen Gemeinde, aufhalte, ist, dass es viel teurer und störender ist, in New York zu bleiben", schrieb er auf Twitter mit Verweis auf Termine, die er am Wochenende habe.

The reason I am staying in Bedminster, N. J., a beautiful community, is that staying in NYC is much more expensive and disruptive. Meetings! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 мая 2017 г.

​Am Freitag hatte Trump zudem auf Twitter behauptet, auf diese Weise spare er Steuergelder. Laut US-Medien reagierte der US-Präsident damit auf Vorwürfe seiner Kritiker, die unzufrieden seien, dass er den Golfclub in New Jersey besuche, anstatt in seinem Penthaus im Trump Tower zu bleiben.

Rather than causing a big disruption in N.Y.C., I will be working out of my home in Bedminster, N.J. this weekend. Also saves country money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 мая 2017 г.

​Am Donnerstag hatte sich Trump mit dem australischen Ministerpräsident Malcolm Turnbull in New York getroffen. Anschließend fuhr er nach Bedminster, das etwa 65 Kilometer westlich von New York liegt. Dort befindet sich ein luxuriöser Golfclub, der seit 2004 Trump gehört.

Nach seiner Amtseinführung hatte Trump einige Wochenenden in seiner Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach (US-Bundesstaat Florida) verbracht, weshalb seine Kritiker ihm vorwarfen, die Gelder der Steuerzahler zu verschwenden. Außerdem verwiesen US-Medien darauf, dass Trump früher den damaligen US-Präsident Barack Obama wegen dessen — nach Trumps Auffassung zu häufigen — Golfspielen und Ruhepausen getadelt hatte.

Nun hat Tramp selbst laut der „The New York Times" seit seinem Amtsantritt im Januar 22 Tage auf seinen Golfanlagen verbracht.