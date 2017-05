Der Unfall soll sich um 08:30 Uhr auf einer Straße zwischen den Städten Oliva und Denia ereignet haben. Einer der Verletzten sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Valencia gebracht worden und befinde sich noch in kritischem Zustand. Die zwei weiteren Schwerverletzten habe man in örtliche Kliniken gebracht. Die sechste Person habe leichte Verletzungen erlitten.

Da positivo en alcohol y drogas la conductora que ha arrollado a ciclistas https://t.co/OpjPHS107b — EFE C. Valenciana (@EFE_CValenciana) 7. Mai 2017

Dos ciclistas muertos tras ser atropellados por una conductora ebria y drogada en Oliva — https://t.co/TiPI9s1KVL pic.twitter.com/XcWnNGs4qw — OP VALENCIA (@CValenciana_) 7. Mai 2017

​Wie EFE ferner meldet, wurde die Autofahrerin nach dem Unfall positiv auf Alkohol und Drogen getestet.

Un grupo de ciclistas ha sido atropellado en Valencia. 2 han muerto y 3 están graves. La conductora cuadriplicaba la tasa de alcohol.#EXN pic.twitter.com/UR4rp5ItMk — Extremadura Noticias (@EXNdigital) 7. Mai 2017

​Die spanische Polizei (Guardia Civil) hat die Frau mittlerweile festgenommen. Ihr wird fahrlässige Tötung in zwei Fällen vorgeworfen.