Hunderte von Menschen sind bei strahlendem Sonnenschein auf den Gendarmenmarkt gekommen, um sich das kostenlose Konzert anzuhören. Die russische Botschaft hatte gemeinsam mit dem russischen Kulturministerium, dem Außenministerium, der Staatsduma und weiteren Unterstützern aus Russland, sowie in Zusammenarbeit mit dem amtierenden Oberbürgermeister Berlins, Michael Müller, das Konzert möglich gemacht. Der Turezkij Chor hatte bei dem 70. Jahrestag des Sieges in Moskau 2015 mit seinem Auftritt für rekordverdächtige Einschaltquoten gesorgt.

Michail Tureckij und Botschafter Wladimir Grinin © Sputnik/ Ilona Pfeffer

„Wichtig ist, dass die Veranstaltung die Bereitschaft und den Wunsch auf beiden Seiten zeigt, dieses Ereignis weiter im Gedächtnis zu behalten. Es ist nicht nur für die Generationen wichtig, die heute leben, sondern auch für die kommenden. Damit sie nie vergessen, was man nicht zulassen darf, dass die Idee der Menschenverachtung und Menschenvernichtung nicht existieren darf. Der Sieg war der Sieg der Menschenliebenden über die Menschenhassenden. Das Wichtigste war ja der ideologische Sieg, nicht der Sieg eines Staates über den anderen. Die Menschheit muss begreifen, dass es ein humaner Sieg war, und es an die nächsten Generationen weitergeben, damit es nie wieder zu so einem Krieg kommt“, erklärte der russische Botschafter Wladimir Grinin gegenüber Sputnik im Vorfeld des Konzertes.

Tatsächlich hatte sich hauptsächlich russischsprachiges Publikum auf dem Gendarmenmarkt eingefunden, um die Kriegslieder zu hören, deren Texte und Melodien wohl fast jedem seit früher Kindheit bekannt waren. Doch auch Deutsche, sowie einige Touristen aus verschiedenen Ländern waren im Publikum zu sehen.

Am 9. Mai, dem eigentlichen Tag des Sieges, werden in Berlin traditionell Gedächtnismärsche und Kranzniederlegungen in Treptow (ab 10 Uhr) und im Tiergarten (ab 11 Uhr) stattfinden.

Bericht: Ilona Pfeffer