Wenn der Müllmann das zweite Mal klingelt: Sperrmüllbetrug in Berlin

Berlins Bürgerinnen und Bürger werden derzeit mit Angeboten für die Sperrmüllabfuhr, die denen der offiziellen Berliner Stadtreinigung (BSR) ähneln, aber günstiger sein sollen, betrogen. Dahinter stehen alternative Unternehmen. Das Landeskriminalamt rät zu Vorsicht.

Eine 63-jährige Frau erkundigte sich im Internet nach einem günstigen Weg, ihren Sperrmüll zu entsorgen. Sie stieß auf eine Seite, die der Homepage der BSR ähnlich sieht, und beauftragte die Firma. Diese erschien, doch die Dienstleistung war alles andere als günstig: 2.000 Euro musste die Frau für den Service hinblättern.

Das ist ein Fall unter vielen, die derzeit in Berlin auftreten, erklärte Polizeisprecher Michael Gassen vom Landeskriminalamt Berlin (LKA) gegenüber Sputnik. Am Telefon werde das Eine besprochen, an der Haustür werde etwas anderes kassiert. Gassen rät deswegen allen, die solche Aufträge erteilen: „Prüfen Sie genau, ob Sie sich auf der richtigen Seite des Unternehmens befinden. Achten Sie auch am Telefon darauf, dass Sie mit dem richtigen Unternehmen sprechen. Überschlagen Sie die zu erwartenden Kosten und vereinbaren Sie, wenn möglich, vorher einen Preis. Und prüfen Sie, ob vor Ort auch das Unternehmen erscheint, das Sie beauftragt haben.“

Die Täter seien sehr geschickt in Verhandlungen, hob der Polizeisprecher hervor. Oft werde vom Unternehmen gedroht, dass der Müll eben einfach auf der Straße zurückgelassen werde, wenn der Betrag nicht gezahlt wird. „Da fühlen sich die Leute doch genötigt, zu bezahlen“, erklärte Gassen. Zu körperlicher Gewalt käme es dabei nicht.

Das muss sich niemand gefallen lassen. Dagegen hilft, sich vorher sachkundig zu informieren. Wenn zwischen der versprochenen Leistung und der vor Ort genannten ein großer Unterschied besteht, kann die Polizei alarmiert werden. Und: Unter keinen Umständen sich unter Druck setzen lassen.

Valentin Raskatov

Das Interview mit LKA-Sprecher Michael Gassen: