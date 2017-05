Also sprach Poroschenkos Frau: Netz macht sich lustig über „betrunkene“ ESC-Begrüßung

Die First Lady der Ukraine, Marina Poroschenko, hat am Sonntag bei der Eröffnungszeremonie des Eurovision Song Contests in Kiew alle Teilnehmer und Zuschauer begrüßt. Videoaufnahmen des Auftritts wurden in den Sozialnetzwerken sofort geteilt. Mehrere User haben sich über die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko lustig gemacht. Manche haben sogar Alkoholmissbrauch bei der First Lady verdächtigt.

Der Grund für diesen Verdacht seien wackelige Bewegungen am Mikro sowie „betrunkenes“ Englisch, hieß es.

Der 62. internationale ESC-Wettbewerb wurde am vergangenen Sonntag in der Hauptstadt Kiew eröffnet. Die Halbfinals finden am 9. und 11. Mai statt. Das Finale wird am 13. Mai ausgetragen. An dem Wettbewerb nehmen 42 Länder teil. Russland bleibt in diesem Jahr fern, weil der Sängerin Julia Samoilowa die Einreise ebenfalls verweigert wurde, weil sie zuvor auf der Krim aufgetreten war.