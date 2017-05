Norwegische Politiker fordern Beschneidungsverbot für Kinder unter 16 Jahren

Laut der britischen Zeitung ist diese Initiative bei dem Jahresparteitag vorgebracht worden, der am vergangenen Wochenende stattfand. Laut den Urhebern dieser Idee werden Kindern damit psychische und physische Schäden zugefügt. Zudem sei die Beschneidung „ein grober Verstoß gegen die Menschenrechte“.

Die Partei stimmte außerdem dem Vorschlag zu, das Tragen von Hidschabs an staatlichen Schulen zu untersagen.

Die einheimische jüdische Gemeinde hat die Initiative zum Beschneidungsverbot als antisemitisch eingestuft. Der Chef der Europäische Jüdischen Vereinigung, Rabbi Menachem Margolin, hat in einem Brief an den israelischen Premier Benjamin Netanjahu darum gebeten, die Behörden der europäischen Länder daran zu hindern, gesetzlich Regeln einzuführen, die die Rechte der Juden verletzen.

Wie die Chefin der Progresspartei, Siv Jensen, jedoch erklärte, sei diese Idee nicht gegen die Minderheiten gerichtet. Zudem habe sich ihre Partei immer für Israel eingesetzt.

Im Dezember 2016 waren dänische Mediziner mit der Initiative aufgetreten, das religiöse Beschneidungsritual für Minderjährige zu verbieten. Nach ihrer Meinung hindert eine solche Operation ein Kind daran, selbständig eine religiöse bzw. kulturelle Wahl zu treffen.