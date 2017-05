Laut der Zeitung „Le Parisien“ rückten die mit Sturmgewehren ausgerüsteten Polizisten gegen 23 Uhr am Gare du Nord an. Wie eine Quelle gegenüber dem Blatt sagte, galt der Großeinsatz drei Männern, die von der Polizei gesucht werden. Ein Fahrgast soll zuvor die Polizei benachrichtigt haben, dass er die Männer in einem Zug erkannt habe. Daraufhin sei der aus Valenciennes kommende TGV mit 211 Menschen an Bord geräumt worden.

​

Nach etwa drei Stunden erklärte die Polizei den Einsatz für beendet. Eine Sprecherin der Polizei sagte der Agentur AP, es habe keine Festnahmen gegeben.

Der Gare du Nord ist der am stärksten frequentierte Bahnhof Europas und einer der größten der Welt. Täglich reisen hier rund 700.000 Fahrgäste an und ab.

In Frankreich gilt seit dem schweren Terroranschlag vom November 2015 der Ausnahmezustand. Er wurde mehrfach verlängert und gilt derzeit bis zum Juli.