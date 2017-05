Russische Schiffe verlassen Thailand

Laut dem Sprecher des östlichen Militärbezirks der russischen Pazifikflotte, Wladimir Matwejew, haben Russlands Raketenkreuzer „Warjag“ und der Marinetanker „Petschenga“ am Dienstag Thailand verlassen und ihre Marschroute fortgesetzt.

Der Schiffverband hatte seinen Besuch in Thailand am 5. Mai begonnen. Die russische Delegation traf sich mit Vertretern der östlichen Flotte der Marine von Thailand sowie dem Botschafter Russlands.

Die Schiffe waren am 1. April von ihrem Heimathafen aufgebrochen, ihre Fahrt soll insgesamt zwei Monate dauern. Sie ist mit der Entwicklung der Marine-Zusammenarbeit Russlands mit den Ländern im asiatisch-pazifischen Raum verbunden. Vor Thailand waren die Schiffe in Südkorea (Busan), auf den Philippinen (Manila) und in Vietnam (Cam Rahn) zu Besuch.