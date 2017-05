Bill Clinton verfasst Thriller über US-Präsidenten

Das Buch schreibt Clinton in Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller James Patterson. Laut dem Verlag, der sich mit dem Projekt befasst, wird das eine einzigartige Kombination aus Intrigen, Spannung und Weltdrama sein, das sich hinter den Kulissen in den höheren Etagen der Macht abspielt.

„Die Arbeit an einem Buch über einen amtierenden Präsidenten, darüber was ich kenne, über das Leben im Weißen Haus, macht mir große Freude“, so Clinton.

© AP Photo/ Carolyn Kaster Vom US-Staatschef zum Buchautoren – Obama schreibt Memoiren unter Palmen

Die Herausgeber des Romans weisen darauf hin, dass die Fabel des Romans eine reine Erdichtung der Autoren sei. Clintons Partner, Patterson, ist für seine Krimi- und Thriller-Romane bekannt und sicher, dass das Buch dank den Erfahrungen des ehemaligen US-Präsidenten echt spannend sein wird.Der Titel des Romans lautet „The President Is Missing“ (deutsch: Der Präsident ist verschwunden). Die Veröffentlichung des Buches ist für Juni 2018 geplant.