Demnach durchsuchten Einsatzkräfte in den Leipziger Stadtteilen Paunsdorf, Neustadt-Neuschönfeld und Connewitz mehrere Gebäude. "Wir haben nur in Amtshilfe Einsatzkräfte bereitgestellt", sagte ein Polizeisprecher "Tag24". Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte die Razzien, wollte sich aber noch nicht zu den genauer Hintergründen äußern, so Focus Online.