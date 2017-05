Bundesanwaltschaft dementiert: Keine Festnahmen bei Anti-Terror-Einsatz

„Die Bundesanwaltschaft lässt seit heute Morgen aufgrund von Beschlüssen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs die Wohnungen von drei namentlich bekannten Beschuldigten sowie weitere Räumlichkeiten in Bayern, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsuchen“, erklärte die Behörde am Mittwoch. Zwei der Beschuldigten seien verdächtig, sich als Mitglieder der Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) beteiligt zu haben. Der Dritte stehe in Verdacht, den IS unterstützt zu haben.

Darüber hinaus werde gegen zwei Beschuldigte wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, hieß es. „Festnahmen sind nicht erfolgt.“