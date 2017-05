Uralte Grabstätte in China aufgefunden - Medien

Die Grabstätte wurde in Jiulong (Großgemeinde im Kreis Laishui in der chinesischen Provinz Hebei – Anm. d. Red.) während der Bauarbeiten entdeckt. Sie ist fast 2,5 Meter lang, 2,3 Meter breit und 2,5 Meter hoch. In der Grabkammer wurden acht Begräbnisartefakten aufgefunden.

Laut Xinhua stammt der Sarkophag aus den Jahren der Herrscherfamilie Sui (581-618 u. Z.)