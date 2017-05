Dem Kolumnisten zufolge liegt überall in Rom Müll, während Politiker weiter versprechen, das Problem zu lösen. Doch auf die Worte würden keine Taten folgen.

„Die Situation ist schlimmer und niederdrückender als sonst. Im vorigen Jahr haben die Einwohner von Rom eine junge Bürgermeisterin (Virginia Raggi – Anm. d. Red.) gewählt“, schreibt Bruni. „Sie hat versprochen, die Lage zu ändern. Nach fast elf Monaten hat sie dafür fast nichts getan.“

© YouTube/ Inverse Feuer-Drohne befreit China von Müll – VIDEO gebe es derzeit einen dermaßen tiefen Kontrast, dass die Abfälle nun als erstes von den Menschen genannt würden, wenn man sie nach dem gegenwärtigen Zustand Roms frage. Bruni zufolge zeichnet sich durch solch einen Zustand kein weiteres europäisches Land aus.

Der Blogger Massimiliano Tonelli bezeichnete die Situation in der italienischen Hauptstadt als tragisch. Er schuf einen Blog unter dem Titel „Roma Fa Schifo“ (zu Deutsch: „Ekelhaftes Rom“), in dem er und seine Leser in Kommentaren, teils auch mit Fotos, Beispiele für die moderne und „stinkende“ Geschichte Roms geben.