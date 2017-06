© Sputnik/ Aleksej Kudenko Russlands Elitekämpfer jagen vor Syriens Küste

Putin zufolge gibt es in den Reihen des IS etwa 80.000 Kämpfer, darunter auch 30.000 Söldner aus 80 Ländern. Unter ihnen seien auch russische Bürger, bedauerte der Präsident in dem Interview mit Stone, das vom US-Sender Showtime in dieser Woche in vier Teilen ausgestrahlt wird.

Außerdem verwies der russische Staatschef auf die Fortschritte in der Bekämpfung des IS und betonte die besondere Rolle Moskaus dabei: „Während unsere Flieger durchschnittlich 70 bis 120 Luftschläge versetzen, fliegt die ganze internationale US-geführte Koalition täglich zwei, drei bis fünf Luftschläge."

Zwar kontrolliere der IS ein ganz großes Gebiet, jedoch seien wesentliche befreit worden, so Putin weiter: „Und dies sind nicht irgendwelches beliebiges Gebiet oder ein Teil der Wüste, dies sind Territorien, die für Syrien lebenswichtig sind."