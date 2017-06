#Update : At least 7 killed, another 59 wounded in kindergarten #explosion in E. China’s Jiangsu; Investigation is underway pic.twitter.com/PD1CJcOoda

Very Sad! 🙏🏾 RT @BreakingNLive: BREAKING: Moment of huge explosion at a kindergarten in Fengxian in eastern China pic.twitter.com/fsnkyedw5o — Reggie Laroche (@RLGoTthatSwaG) 15 июня 2017 г.

​Die Explosion ereignete sich demnach um 16.50 Ortszeit (10:50 MEZ) vor einem Kindergarten im Kreis Feng der Stadt Xuzhou der ostchinesischen Provinz Jiangsu.

„66 Menschen sind zu Opfern der Explosion geworden (Stand 19:45 Ortszeit). Zwei von ihnen sind vor Ort und weitere fünf im Krankenhaus umgekommen. Neun Menschen sind schwer verletzt", hieß es in einer Mitteilung des TV-Senders.

​ Huge explosion at a kindergarten in Fengxian in eastern China. At least 7 dead, 59 wounded. Blast occurred when children were leaving. pic.twitter.com/GFmxk0XaAz

— Behind The News (@Behind__News) 15 июня 2017 г.

​