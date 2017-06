England: Kuhherde trampelt Multimillionär tot

So geschehen in Guestling, einem Dorf in East Sussex an der britischen Südküste . Der Notarzt hat versucht, den Mann zu reanimieren – vergeblich: Die Trittverletzungen waren tödlich.

Bellhouse hatte in Oxford gelehrt und war Mitgründer des Pharmaherstellers Powderject. In 2003 kaufte eine US-Firma das Unternehmen für 542 Millionen Pfund.

Erst vor kurzem ist ein anderer britischer Multimillionär durch Einwirkung eines Tieres gestorben: Der 70-jährige Derek Mead ist von einem Traktor überfahren worden, nachdem Meads Hund vermutlich ins Fahrerhaus des Treckers gesprungen war und sich am Schalthebel verfangen hatte.