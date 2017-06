„Wie unsere Väter und Großväter im Großen Vaterländischen Krieg gesiegt haben“, würde er sich gerne ansehen, wenn er in der Geschichte reisen könnte, sagte Wladimir Putin am Donnerstag. „Wenn ich mir die Chronik von damals anschaue, kommen mir Tränen in die Augen“, fügte er hinzu.

Wie schicksalsträchtige Entscheidungen in Russlands Geschichte getroffen worden seien und wie das Land sich im Lauf der Zeit entwickelt habe, würde ihn natürlich auch interessieren. Aber ansonsten solle man die Geschichte lassen, wie sie gewesen sei, sagte Putin. „Es wird ohnehin das sein, was sein soll, aber mit unbekannten Folgen.“

Und für die Zukunft „haben wir schon eine Zeitmaschine“, sagte Putin. „Dieses Ding nennt sich Geschichte.“ Man müsse sie gründlich studieren und objektiv einschätzen. Dann werde es klar sein, „wie man vorgehen muss, um die Zukunft zu bauen“, so der russische Präsident. Denn die Zukunft entstehe heute.

„Wollen wir also, dass die Zukunft Wohlstand bringt, müssen wir heute effektiv, nach unseren ganzen Kräften arbeiten“, betonte er.