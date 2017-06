Tora Bora liegt in den Bergen der afghanischen Provinz Nangarhar unweit der pakistanischen Grenze. Laut der Nachrichtenagentur eroberte der „Islamische Staat" den Höhlenkomplex in tagelangen Kämpfen gegen die Taliban-Kräfte.

„Das Gebiet um Tora Bora herum war ein Taliban-Stützpunkt, nun aber haben die IS-Kämpfer es im Kampf erobert", sagte der lokale Polizeichef Shah Wali.

In den zurückliegenden Monaten hatte sich die Lage in Afghanistan deutlich verschlechtert. Die radikale Taliban-Bewegung, die auch zuvor große Territorien in den ländlichen Gebieten des Landes kontrolliert hatte, leitete eine Offensive auf Großstädte ein. Zudem verstärkte die Terrormiliz Daesh ihren Einfluss im Land.