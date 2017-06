Großbrand in London mit 17 Opfern: Feuerwehr rechnet mit mehr als 100 Toten

Laut BBC befinden sich derzeit 37 Menschen in Krankenhäusern, 17 von ihnen sind in einem kritischen Zustand. Laut der Feuerwehr ist niemand von den Vermissten am Leben.

Die Zahl der Toten könne im Zuge der Sucharbeiten auf über 100 steigen, meldet die Zeitung The Daily Mail. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers befanden sich in dem Gebäude etwa 600 Menschen.

Laut dem britischen Parlamentsabgeordneten David Lammy (Labour-Partei) wird die Opferzahl auf einige Hundert steigen. Lammy bezeichnete diesen Großbrand als Totschlag und forderte, die Schuldigen zu verhaften.

Die Londoner Feuerwehrchefin Dany Cotton merkte an, in den obersten Stockwerken werde noch keine Suche durchgeführt – in dem Wohnhochhaus brenne es noch immer und das Gebäude könne einstürzen, was zu neuen Opfern führen werde.