Al-Baghdadi Ende Mai bei russischem Luftangriff getötet - Information wird geprüft

„Laut der Information, die durch unterschiedliche Kanäle geprüft wird, ist der IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi bei der Sitzung, die die russische Luftwaffe angegriffen hat und an der er beteiligt gewesen ist, getötet worden“, heißt es in der Mitteilung.

Al-Baghdadi ist seit Juni 2014 Chef der Terrormiliz IS. Seitdem ist es der Gruppierung gelungen, sich in den zuvor eroberten Territorien festzusetzen. Die Zahl der IS-Kämpfer ist unterschiedlichen Angaben zufolge von 50.000 aus bis 200.000 gewachsen.

US-Amerikanische und irakische Geheimdienste vermuteten, dass sich der IS-Anführer in einer Ortschaft nahe der syrischen Grenze versteckt habe. Die britische Zeitung Daily Mail berichtete am 11. Juni, dass al-Baghdadi vermutlich bei einem Luftangriff in Rakka getötet worden sei.