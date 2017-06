Gorbatschow über Kohl: „Hervorragende Persönlichkeit“

„Er ist zweifellos eine hervorragende Persönlichkeit, die in der Geschichte Deutschlands und der ganzen Welt seine Spuren hinterlassen hat“, heißt es auf der Internetseite der Gorbatschow-Stiftung

Gorbatschow merkte auch an, er schätze die Rolle der Politiker, die am Prozess der deutschen Wiedervereinigung teilgenommen hatten, hoch ein. Die Deutschen nennen Helmut Kohl absolut richtig und gerecht „Kanzler der Einheit“.

Helmut Kohl, Ex-Bundeskanzler (1982 —1998) und CDU-Bundesvorsitzender (1973 — 1998), ist im Alter von 87 Jahren verstorben, wie sein Anwalt Stephan Holthoff-Pförtner am Freitag mitteilte. Er starb in seinem Haus in Ludwigshafen.