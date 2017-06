Irakische Armee befreit Gebiet an Grenze zu Syrien - TV-Sender

Laut dem Sender hat die Irakische Armee mit Unterstützung durch die US-geführten Anti-IS-Koalition die gemeinsame großangelegte Militäroperation „New Dawn" (zu dt.: „Neue Morgenröte" oder „Neuanfang") gestartet, bei der Grenzgebiete im Westteil der Region zurückerobert werden sollen.

In Syrien ist die Grenzübergangsstelle Al-Walid als At Tanf bekannt. Sie am Schnittpunkt mit einer syrischen Straße von strategischer Bedeutung. Zuvor hatte die Luftwaffe der US-geführten Koalition einen Luftschlag gegen syrische regierungstreue Kräfte bei At Tanf versetzt.Die USA behaupteten, der Luftschlag habe einen Verteidigungscharakter gehabt. Laut einer US-Außenministeriumsprecherin haben sich die syrischen regierungstreuen Truppen in der Region dem Übungsstützpunkt der US-Koalition in At Tanf genähert und diesen gefährdet.