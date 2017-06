„Die Kampfhandlungen in der Stadt Daraa werden zur Förderung der Bemühungen um die nationale Versöhnung am 17. Juni ab 12.00 Uhr für 48 Stunden eingestellt", heißt es in der entsprechenden Mitteilung des syrischen Kommandos.

Die Nachrichtenagentur weist darauf hin, dass die syrische Regierung nicht nur den Terrorismus im Lande ausrottet, sondern auch lokale Waffenruhen in verschiedenen Regionen nach wie vor fördert.