72-jähriger Kurilenkonflikt: Japan feiert ersten Flug auf umstrittene Inseln

Der japanische Vizeaußenminister Nobuo Kisi wohnte dieser Festveranstaltung bei. Er bezeichnete die Eröffnung der Fluglinie als „einen großen Schritt voran“ bei der Erleichterung von Besuchen auf den Kurilen für die Bürger Japans.

Die Teilnehmer des Fluges sind Japaner, die Gräber ihrer Vorfahren auf den Inseln Kunaschir und Iturup besuchen wollen. Die Gruppe aus 70 Menschen soll Sonntag früh (Ortszeit) auf Kunaschir mit einem Flugzeug der russischen Fluggesellschaft „Awrora“ eintreffen.

Im April haben der russische Präsident Wladimir Putin und der japanische Premierminister Shinzo Abe in Moskau vereinbart, Besuche ehemaliger Südkurilen-Bewohner auf diesen Inseln ohne Visum zu ermöglichen.

Mikhail Klimentyev Putin will japanische Amtsträger auf Kurileninseln schicken

Alle Kurilen-Inseln waren nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in den Bestand der UdSSR übergegangen. Japan beansprucht die Inseln Iturup, Kunaschir, Schikotan und die Inselgruppe Chabomai für sich und beruft sich dabei auf das bilaterale Traktat über Handel und Grenzen vom 7. Februar 1855. Die Rückgabe der Inseln stellte Tokio als Bedingung für den Abschluss eines Friedensvertrages mit Russland, der nach dem Zweiten Weltkrieg nicht unterzeichnet werden konnte. Moskau verweist darauf, dass die Südkurilen nach dem Zweiten Weltkrieg der Sowjetunion überlassen wurden, so dass sich Russlands Souveränität in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht über sie erstreckt.