Vermisste von US-Kriegsschiff „Fitzgerald“ tot geborgen

Die Leichen wurden demnach in Bereichen des beschädigten Zerstörers gefunden, die überflutet worden waren, und zur Identifizierung in ein Marinekrankenhaus in Yokosuka gebracht.

Am Samstag war mitgeteilt worden, dass der US-Zerstörer „USS Fitzgerald“ vor der japanischen Küste mit einem Containerschiff unter philippinischer Flagge zusammengestoßen war. Die japanische Küstenwache sprach von drei Verletzten und sieben Vermissten.