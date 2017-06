Tote nach Anschlag auf Einkaufszentrum in Hauptstadt von Kolumbien

„Es tut mir weh wegen des feigen Terroranschlags im Centro Andino", schrieb er auf Twitter.

Me duele atentado terrorista cobarde en Centro Andino. Hay una mujer muerta y cinco heridas — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 июня 2017 г.

​Später präzisierte Peñalosa, bei dem Anschlag seien drei Menschen getötet und mindestens elf andere verletzt worden.

Actualizo información: 11 heridos en atentado terrorista Centro Andino — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 июня 2017 г.

Lamento informar que son 3 las mujeres fallecidas por bomba en Centro Andino. Otra está grave, pero no en riesgo de muerte. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 18 июня 2017 г.

​Der kolumbianische Staatspräsident Juan Manuel Santos ordnete die Untersuchung des Vorfalls an und sprach den Angehörigen der Opfer des Anschlags sein Beileid aus.

Mis condolencias a familias de las víctimas de repudiable hecho en el CC Andino. Nuestros corazones están con ustedes. pic.twitter.com/Tbs2XLplwr — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 18 июня 2017 г.

​Am Samstagabend (Ortszeit) war im Einkaufszentrum Centro Andino in der Mitte des Touristenviertels der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá eine Bombe detoniert. Laut Augenzeugen ereignete sich die Explosion in einer Toilette am ersten Stock des Zentrums.