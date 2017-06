Nach Haft in Nordkorea: US-Student Otto Warmbier gestorben - Medien

© Sputnik/ A.Nagibin Nordkorea: US-Student bekommt 15 Jahre Haft für Diebstahl politischen Banners VIDEO 15 Jahren Straflager verurteilt worden. Ihm wurden Straftaten gegen den nordkoreanischen Staat zur Last gelegt. Konkret soll er in einem Hotel ein Plakat von der Wand genommen haben, um es zu stehlen.

Der US-Student verbrachte 17 Monate in Nordkorea. Er war erst vergangene Woche im Koma liegend in die USA zurückgebracht worden. Vorausgegangen waren intensive diplomatische Bemühungen von US-Außenminister Rex Tillerson und dem schwedischen Außenministerium, das die Interessen der USA in Nordkorea vertritt.