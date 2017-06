Mexiko spioniert seine Journalisten aus - Bericht

Dabei würden solche Programme „ausschließlich an Regierungen verkauft“. Dem Bericht zufolge wurden unter anderem Menschen zu Zielen der Spionageprogramme, die an Ermittlungen in Bezug auf Korruption und Menschenrechtsverletzungen seitens der Sicherheitskräfte teilnahmen. Diese erhielten Mitteilungen mit Links. Sobald der Nutzer den Link angeklickt habe, sei sein Gerät offen für die Beobachtung geworden.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, waren unter den möglichen Spionageopfern in Mexiko so berühmte Journalisten wie Carmen Aristegui und Carlos Loret de Mola.

Laut der Agentur AP verleugnet die mexikanische Regierung kategorisch, dass sie Menschenrechtler, Journalisten und Aktivisten ausspioniert.