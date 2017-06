Starbucks will mehr als 2.000 Flüchtlinge in Europa anstellen

Im Januar verkündete der Generaldirektor des Unternehmens, Howard Schultz, dass Starbucks 10.000 Migranten in 75 Ländern in den nächsten fünf Jahren anstellen wolle. Dabei werde die Firma diesen Prozess in den USA beginnen.

Laut Reuters begann Starbucks auch in acht europäischen Ländern, Flüchtlinge anzustellen: so in Deutschland, Großbritannien, Österreich, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Portugal und der Schweiz.

Starbucks ist die größte Kaffeehaus-Kette der Welt. Das Unternehmen wurde 1971 in der amerikanischen Stadt Seattle gegründet und verfügt nach dem Stand vom 1. Januar dieses Jahres über 25.734 Filialen.

Europa durchlebt zurzeit die schwerste Migrationskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Nach Angaben der Internationalen Migrationsbehörde (IOM) waren 2015 insgesamt etwa 1,8 Millionen Flüchtlinge nach Europa gekommen. Ende Juli 2016 hatte das IOM mitgeteilt, seit Jahresanfang 2016 seien weitere mehr als 240.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa eingereist.