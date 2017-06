Nur 18 Prozent der befragten Briten halten weitere Ausstiege aus der EU für unwahrscheinlich. Auch jeder zweite Italiener und rund 42 Prozent der Franzosen glauben, dass die EU weiter schrumpfen wird. Deutsche sind etwas optimistischer: „Nur“ 39 Prozent der Bundesbürger halten es für möglich, dass mehrere EU-Mitgliedsländer aussteigen. Ebenso viele schließen eine solche Entwicklung aus.

Für die Studie hat Frankreichs ältestes Meinungsforschungsinstitut Ifop vom 21. bis zum 25. April dieses Jahres insgesamt 3.203 Menschen im Alter über 18 Jahre in Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien befragt.

© Sputnik/ Polls Wie viele Länder könnten aus der EU austreten

