Alles nur Propaganda: Portugiesische Fans bei Confed Cup zu russischen „Hooligans“

„Bislang gab es gar keine Probleme. Meiner Meinung nach ist alles bestens organisiert. Ich glaube, das Land hat sich gut vorbereitet“, sagte Pedro aus Lissabon und fügte hinzu, er wolle sehen, wie russische Fans zusammen mit Gästen aus anderen Ländern feiern.

© Sputnik/ Ekaterina Nenakhova Portugiesischer Fan Pedro

„Russische Hooligans haben wir nicht gesehen“, so Pedro weiter. „Nur portugiesische Hooligans, aber sie singen bloß und trinken Bier“, scherzte er.

Laut den Fans aus der Stadt Porto ist die BBC-Doku über aggressive russische Fans nichts weiter als Propaganda.

© Sputnik/ Ekaterina Nenakhova Portugiesische Fans

„Da sind eher wir die Hooligans! Aber jetzt im Ernst, alles ist ruhig. Wir haben nichts in der Art (wie in der BBC-Doku – Anm. d. Red.) gesehen. Die Menschen sind sehr nett“, sagte ein Fan. „Das ist alles Propaganda“, betonte er in Bezug auf Berichte westlicher Medien.

Pedro hat laut eigenen Angaben die russische Gastfreundschaft gespürt. Ein weiterer Fan aus Lissabon sagte, Russland habe versucht, die Veranstaltung maximal gut zu organisieren und den Gästen viele Möglichkeiten zu bieten, beispielsweise kostenlose Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln.