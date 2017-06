Russische Fregatten und U-Boot feuern sechs Kalibr-Raketen auf IS-Objekte in Syrien

„Vom östlichen Teil des Mittelmeeres feuerten die Fregatten ‚Admiral Essen’ und ‚Admiral Grigorowitsch‘ zusammen mit dem U-Boot ‚Krasnodar‘ der russischen Marine sechs Marschflugkörper Kalibr auf Objekte der Terrormiliz IS in Syrien ab“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. „Das U-Boot ‚Krasnodar‘ feuerte Marschflugkörper aus der Tauchstellung heraus ab“.

Die Kommandozentralen der Türkei und Israels wurden der russischen Militärbehörde zufolge vor den Raketenangriffen auf die IS-Terroristen in Syrien frühzeitig über die Militärkanäle vorgewarnt.

Durch die unerwarteten massiven Raketenschläge wurden laut dem Verteidigungsministerium die Befehlsstellen sowie große Waffen- und Munitionslager der IS-Terroristen im Raum der Siedlung Akerbat in der Provinz Hama komplett zerstört.