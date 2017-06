Abgehoben waren demnach Kampfjets Su-27 und MiG-31 der Bereitschaftskräfte der russischen Flugabwehr. Die Nato-Kräfte sollen in einer Woche insgesamt mehr als 20 Flüge an Russlands Grenzen ausgeführt haben. Zehn davon flogen nach Informationen des Blattes US-Aufklärungsmaschinen vom Typ RC-135 und amerikanischen Drohnen Global Hawk.

Darüber hinaus sollen vier Flüge norwegischer, drei schwedischer sowie jeweils zwei britischer und französischer Aufklärungsjets registriert worden sein. Portugal und Japan sollen ihrerseits je ein Aufklärungsflug an Russlands Grenze entsandt haben.

Am 21. Juni hatte das russische Verteidigungsministerium berichtet, dass die Aufklärungsjets der Nato und der USA insgesamt mehr als zehn Flüge in der unmittelbaren Nähe an Russlands Grenzen ausgeführt haben sollen. Eine genaue Zahl wurde damals jedoch zunächst nicht genannt.