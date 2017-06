Moskau: IS verlegt Kämpfer in syrische Provinz Hama

„Die Terroristen nutzen die dunkle Tageszeit und eine schwierige Geländegestaltung aus, um die Kämpfer entlang verschiedener Routen in die Provinz Hama zu verlegen, wo sie künftig Befehlsstellen, Waffen- und Munitionslager in großen Gebäuden einrichten werden“, heißt es in der Mitteilung der russischen Militärbehörde.

Derzeit überwacht das Kommando der russischen Truppen in Syrien, so das Ministerium weiter, mithilfe von Aufklärungsmitteln die Ausgangsroute und Dezentralisierungsräume der IS-Terroristen.