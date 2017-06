Son dakika: Sakarya Akyazı'da havuzda facia: 5 ölü, 2 yaralı — Milliyet https://t.co/KIxDSaHwLZ — Son Dakika (@Son_Dakika_) 23 июня 2017 г.

Der Vorfall ereignete sich in einem Wasserpark in der Nähe der Stadt Akyazi im Nordwesten der Türkei. Drei Jugendliche seien in einem Becken in einen Stromkreis geraten und hätten sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien können. Der Manager des Wasserparks und sein Sohn seien auch gestorben, als sie die Kinder retten gewollt haben.

​Medienberichten zufolge waren die Menschen nicht sofort gestorben, sondern noch in ein Krankenhaus gebracht worden, konnten aber nicht mehr gerettet werden. Der Vorfall werde derzeit untersucht.