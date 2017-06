Mord-Witz über Trump: Johnny Depp entschuldigt sich

© REUTERS/ Christian Hartmann Trump traurig über Attentat-Witz von Johnny Depp

Sein Witz sei einfach nicht richtig rübegekommenn. Dabei habe er nichts Böses beabsichtigt, betonte der 54-Jährige. „Ich wollte nur amüsieren, nicht irgendjemanden zu verletzen.“

Bei einem Auftritt auf einem Musikfestival im englischen Glastonbury hatte sich Depp sich mehrere Witze erlaubt, die für Wirbel in der Öffentlichkeit sorgten.

„Ich glaube, er (Trump — Anm. d. Red.) braucht Hilfe, und es gibt viele wunderbare, sehr dunkle Orte, wo er hingehen könnte", sagte er . „Wann hat zum letzten Mal ein Schauspieler einen Präsidenten ermordet?“.

Offenbar spielte Depp so auf den Anschlag auf den ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln durch einen Schauspieler im Jahr 1865 an. „Nur damit das klar ist: Ich bin kein Schauspieler… Ich lebe davon, zu lügen. Wie auch immer, es ist eine Weile her. Und vielleicht wird es wieder Zeit."