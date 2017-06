Zwei US-Aufklärungsjets erkunden Raum von russischen Kalibr-Raketenstarts

Am Freitagmorgen hatte bereits ein Patrouillenflugzeug der US Navy vom Typ P-8A Poseidon über dem Raum gekreist. Am Nachmittag unternahm ein Flugzeug des selben Typs, aber mit einem anderen Luftfahrzeugkennzeichen, einen Aufklärungsflug über dem Raum in der Nähe der syrischen Küste. Dabei verweist das Online-Portal auf westliche Webseiten, die die Bewegungen von Militärflugzeugen verfolgen.

© Sputnik/ Witaliy Timkiw Wozu setzte Russland Marschflugkörper gegen IS in Syrien wieder ein?

Zuvor hatte die russische Militärbehörde bekannt gegeben, dass die Fregatten „Admiral Essen" und „Admiral Grigorowitsch" sowie das U-Boot „Krasnodar" der russischen Marine sechs Marschflugkörper vom Typ Kalibr auf IS-Objekte in Syrien abgefeuert hatten. Dabei wurden Lager und Leitstellen des IS bei Aqayrbat in der Prowinz Hama vernichtet.

Außerdem hatte am Freitag ein US-Aufklärungsflugzeug der US-Luftwaffe vom Typ RC 135W einen mehrstündigen Flug über dem internationalen Gewässer im Baltikum nahe der Grenze zum nordwestrussischen Gebiet Kaliningrad durchgeführt. Das Flugzeug soll sich der russischen Küste mehrmals bis auf 60 Kilometer genähert haben. Im Gegenzug soll jenseits der Grenze ein russisches Jagdflugzeug vom Typ Su-27 zum möglichen Abfangen des US-Flugzeugs gestartet sein.