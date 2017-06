Israel attackiert erneut syrische Truppen

„Als Reaktion auf mehrere bereits zum zweiten Mal in dieser Woche aus Syrien abgefeuerte Granaten in Richtung Israel hat die Armee zwei syrische Artilleriestellungen und einen Lkw mit Munition attackiert“, heißt es in der Mitteilung.

© Foto: Die israelische Luftwaffe Wen trifft Israelischer Luftschlag in Wirklichkeit?

Am Samstag hatte der israelische Armeepressedienst berichtet, dass die Luftwaffe des Landes zwei Panzer und Artilleriestellungen der syrischen Regierungstruppen angegriffen hatte. Laut den israelischen Streitkräften war dieses Manöver ein Gegenschritt. Dutzende aus Syrien abgefeuerte Granaten sollen zuvor auf den nördlichen Golanhöhen auf von Israel besetztem Territorium eingeschlagen sein.